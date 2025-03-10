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Конкурс! Спрогнозируй победителя матча Атлетико - Реал и получи до 7 000 ₴ от БК betking
Совместный конкурс прогнозов на матч от букмекерской компания betking и UA-Football
Колаж - BetKing
Ответный матч между "Атлетико" и "Реалом" состоится в среду, 12-го марта. Первая встреча команд завершилась победой подопечных Анчелотти со счетом 2:1.
Букмекерская компания betking и UА-Football запускают совместный конкурс прогнозов на матч. Призовой фонд составляет 15 000 ₴.
Участникам необходимо предсказать исход встречи и назвать автора первого гола.
Пример прогноза: победа "Атлетико" и Мбаппе.
- Открыть счет в БК betking.
- Оставить прогноз на матч в Google-таблице.
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Призовой фонд 15 000 ₴ будет распределен между 4 участниками:
- 7 000 ₴
- 3 000 ₴
- 2 500 ₴
- 2 500 ₴
Выигрыш будет зачислен на игровой баланс букмекера betking.
Если победителей более 5-ти, обладатели призов будут выбраны с помощью рандомайзера.
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