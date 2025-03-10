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Конкурс! Спрогнозируй победителя матча Атлетико - Реал и получи до 7 000 ₴ от БК betking

Лига Чемпионов
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Совместный конкурс прогнозов на матч от букмекерской компания betking и UA-Football

Конкурс! Спрогнозируй победителя матча Атлетико - Реал и получи до 7 000 ₴ от БК betking

Колаж - BetKing

UA-Футбол
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Ответный матч между "Атлетико" и "Реалом" состоится в среду, 12-го марта. Первая встреча команд завершилась победой подопечных Анчелотти со счетом 2:1.

Букмекерская компания betking и UА-Football запускают совместный конкурс прогнозов на матч. Призовой фонд составляет 15 000 ₴.

Участникам необходимо предсказать исход встречи и назвать автора первого гола.

Пример прогноза: победа "Атлетико" и Мбаппе.

Для участия необходимо:

  • Открыть счет в БК betking.
  • Оставить прогноз на матч в Google-таблице.

ПРОГНОЗ ОСТАВЛЯТЬ ЗДЕСЬ --->>>

Призовой фонд 15 000 ₴ будет распределен между 4 участниками:

  1. 7 000 ₴
  2. 3 000 ₴
  3. 2 500 ₴
  4. 2 500 ₴

Выигрыш будет зачислен на игровой баланс букмекера betking.

Если победителей более 5-ти, обладатели призов будут выбраны с помощью рандомайзера.

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