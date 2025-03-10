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Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча против Фейеноорда в Лиге чемпионов

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Специалист рассказал, на что рассчитывает его команда

Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча против Фейеноорда в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча против "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Думаю, что они будут играть так же, как и в первом матче. В прошлом поединке были моменты, когда они были очень агрессивными, а иногда они просто оставались на своей половине поля. Мне кажется, что сейчас это делают большинство команд в Европе. Они приедут в Милан, чтобы создать нам трудности. Нам нужно будет проявить все лучшие стороны своей игры, ведь мы также можем быть опасными".

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Матч между "Интером" и "Фейеноордом" состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Интер (Милан) Фейеноорд (Роттердам) Симоне Индзаги
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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