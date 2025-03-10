Хаби Алонсо верит в то, что Байер сможет совершить камбэк в матче против Баварии

Менеджер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо верит в то, что его команда способна совершить камбэк во втором матче против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны верить в собственные силы. Наши болельщики также должны поверить в то, что мы сможем это сделать. Эта игра может надолго войти в историю клуба, если мы будем страстно сражаться с желанием отыграться. Нам стоит проявить агрессивность, но в то же время важно сохранять холодную голову. Я понимаю, что это тяжело, но сложности способны создать нечто эпическое".

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"Жаль, что Флориан Вирц не сможет сыграть в этом важнейшем матче. Ради него в том числе мы должны показать, что команда способна играть без своего лидера", — добавил Хаби Алонсо.

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Ответный матч между «Байером» и «Баварией» состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 22:00.