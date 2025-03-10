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Центрбек Байера - об игре с Баварией в ЛЧ: Шансы все еще есть
Игрок ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джонатан Та, центральный защитник "Байера", выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Баварии" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Шансы все еще есть. Мы знаем, что это огромный вызов, но мы примем его и выложимся завтра на все 100%. Мы должны верить и не бояться, потому что у нас есть все для победы. Это должен быть менталитет, с которым мы выходим на игру. Если мы выйдем с таким настроем, я думаю, у нас есть шанс, особенно с нашей командой", - сказал футболист.
Напомним, что поединок "Байер" - "Бавария" состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.
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