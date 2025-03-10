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Центрбек Байера - об игре с Баварией в ЛЧ: Шансы все еще есть

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Игрок ответил на вопросы журналистов

Центрбек Байера - об игре с Баварией в ЛЧ: Шансы все еще есть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джонатан Та, центральный защитник "Байера", выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Баварии" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шансы все еще есть. Мы знаем, что это огромный вызов, но мы примем его и выложимся завтра на все 100%. Мы должны верить и не бояться, потому что у нас есть все для победы. Это должен быть менталитет, с которым мы выходим на игру. Если мы выйдем с таким настроем, я думаю, у нас есть шанс, особенно с нашей командой", - сказал футболист.

Напомним, что поединок "Байер" - "Бавария" состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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