Тренер ПСЖ - о матче ЛЧ против Ливерпуля: Одна команда вылетит из турнира, и я надеюсь, что это не мы

Луис Энрике, тренер "ПСЖ" поделился своими мыслями накануне ответного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов, где французская команда сыграет с "Ливерпулем".

"Мой подход не меняется. У нас есть только один вариант - выйти на поле, чтобы победить, но мы бы и так это сделали.

Наша цель понятна - попытаться быть лучше соперника. Тяжело играть на выезде, но ты пытаешься контролировать ситуацию. Для нас все начинается с футбола, мы знаем, что мы делаем хорошо, а что нужно улучшить. Наша цель - владеть мячом, это наша основа, а оттуда мы увидим, как будет развиваться игра.

Во вторник одна команда вылетит из турнира, и я надеюсь, что это будет не "ПСЖ". С первой минуты матча и с разминки настрой будет очень четким: мы хотим выиграть этот поединок".