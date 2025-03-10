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"Фейеноорд очень агрессивная команда". Защитник Интера поделился своими ожиданиями от ответного матча в ЛЧ
Дюмфрис настроен на победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дензел Дюмфрис, правый защитник "Интера", поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда".
"Мы хотим выйти в четвертьфинал, "Фейеноорд" хорошо сыграл против "Милана" в плей-офф, но мы должны показать, что мы являемся топ-клубом. Мы должны быть сконцентрированными и сосредоточенными.
"Фейеноорд" очень агрессивная команда. Они хотят перевернуть результат, им нечего терять, поэтому мы должны быть на высоте, чтобы победить завтра", - сказал игрок.
Матч между "Интером" и "Фейеноордом" состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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