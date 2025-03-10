"Фейеноорд очень агрессивная команда". Защитник Интера поделился своими ожиданиями от ответного матча в ЛЧ

Дензел Дюмфрис, правый защитник "Интера", поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда".

"Мы хотим выйти в четвертьфинал, "Фейеноорд" хорошо сыграл против "Милана" в плей-офф, но мы должны показать, что мы являемся топ-клубом. Мы должны быть сконцентрированными и сосредоточенными.

"Фейеноорд" очень агрессивная команда. Они хотят перевернуть результат, им нечего терять, поэтому мы должны быть на высоте, чтобы победить завтра", - сказал игрок.