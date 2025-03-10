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Кварацхелия рассказал, какие шансы у ПСЖ победить Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ

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Считаю, что наши шансы 50 на 50 (с)

Кварацхелия рассказал, какие шансы у ПСЖ победить Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хвича Кварацхелия, вингер "ПСЖ", поделился мыслями относительно предстоящего ответного матча в 1/8 финала ЛЧ против "Ливерпуля".

"Считаю, что наши шансы 50 на 50, ведь мы очень хорошо играли дома и доминировали против "Ливерпуля". Поэтому шансы равны.

Для нас это будет самый важный матч сезона. Лига чемпионов - это цель "ПСЖ". Мы хотим дойти до конца. Да, соперник имеет минимальное преимущество, но мы будем биться.

Луис Энрике очень много нам рассказывает и о своем прошлом, и об опыте. Нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре и делать все возможное, чтобы забивать. Тренер делает все, чтобы мы играли на самом высоком уровне. У нас есть реальный шанс пройти дальше", - сказал футболист.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" стартует 11 марта в 22:00 по Киеву.

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Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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