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Кварацхелия рассказал, какие шансы у ПСЖ победить Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ
Считаю, что наши шансы 50 на 50 (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хвича Кварацхелия, вингер "ПСЖ", поделился мыслями относительно предстоящего ответного матча в 1/8 финала ЛЧ против "Ливерпуля".
"Считаю, что наши шансы 50 на 50, ведь мы очень хорошо играли дома и доминировали против "Ливерпуля". Поэтому шансы равны.
Для нас это будет самый важный матч сезона. Лига чемпионов - это цель "ПСЖ". Мы хотим дойти до конца. Да, соперник имеет минимальное преимущество, но мы будем биться.
Луис Энрике очень много нам рассказывает и о своем прошлом, и об опыте. Нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре и делать все возможное, чтобы забивать. Тренер делает все, чтобы мы играли на самом высоком уровне. У нас есть реальный шанс пройти дальше", - сказал футболист.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" стартует 11 марта в 22:00 по Киеву.
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