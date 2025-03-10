Тренер Баварии - о матче ЛЧ против Байера: Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от ответного матча в 1/8 финала ЛЧ, где его подопечные сыграют против "Байера".

"Как тренер ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Мы должны готовиться к тому, к чему можем подготовиться. Речь идет о поединках, которые мы хотим выиграть, о голах, которые мы хотим забить. В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру", - сказал специалист.