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Тренер Баварии - о матче ЛЧ против Байера: Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру
Бавария оптимистично настроена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от ответного матча в 1/8 финала ЛЧ, где его подопечные сыграют против "Байера".
"Как тренер ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Мы должны готовиться к тому, к чему можем подготовиться. Речь идет о поединках, которые мы хотим выиграть, о голах, которые мы хотим забить. В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру", - сказал специалист.
Напомним, что поединок "Байер" - "Бавария" состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.
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