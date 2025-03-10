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Тренер Баварии - о матче ЛЧ против Байера: Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру

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Бавария оптимистично настроена

Тренер Баварии - о матче ЛЧ против Байера: Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от ответного матча в 1/8 финала ЛЧ, где его подопечные сыграют против "Байера".

"Как тренер ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Мы должны готовиться к тому, к чему можем подготовиться. Речь идет о поединках, которые мы хотим выиграть, о голах, которые мы хотим забить. В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также будем иметь большое влияние на завтрашнюю игру", - сказал специалист.

Напомним, что поединок "Байер" - "Бавария" состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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