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Тренер Ливерпуля - о матче ЛЧ против ПСЖ: Мы не хотим ничьей

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Слот выступил на пресс-конференции

Тренер Ливерпуля - о матче ЛЧ против ПСЖ: Мы не хотим ничьей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот, тренер "Ливерпуля", отметил, что его команда стремится продемонстрировать лучшую игру в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, чем в первом поединке.

"Я много наблюдал за ними и был поражен их интенсивностью. Это такая целостная команда. В прошлую среду некоторые говорили, что мы играли плохо, но они играли очень хорошо. Несмотря на это, я считаю, что мы можем играть лучше. Мы лучшая команда, чем на прошлой неделе, и это то, что мы должны показать завтра.

Мы стараемся выигрывать каждую игру, это то, что мы пытались сделать на прошлой неделе - мы не намеревались защищаться так глубоко. Мы хотим другой игры, хотя наши намерения остаются неизменными. Мы не хотим ничьей, мы хотим владеть мячом как можно больше", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" стартует 11 марта в 22:00 по Киеву.

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Ливерпуль Пари Сен-Жермен Арне Слот
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.03.2025 в 23:07
Авжеж грати на нічию, це шлях до програшу! От завтра і побачимо наскільки випадкова то була невиразна гра Ліверпуля у Парижі! Другий раз гольових моментів xG 1,8 на 0,3; а рахунок на табло 0:1 навряд чи вийде! Вперед ЧЕРВОНІ доведіть, що то лише тимчасова слабість!
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Spokoyno (Київ)
10.03.2025 в 23:07
Авжеж грати на нічию, це шлях до програшу! От завтра і побачимо наскільки випадкова то була невиразна гра Ліверпуля у Парижі! Другий раз гольових моментів xG 1,8 на 0,3; а рахунок на табло 0:1 навряд чи вийде! Вперед ЧЕРВОНІ доведіть, що то лише тимчасова слабість!
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okolegko (Київ)
10.03.2025 в 22:56
Покажи це на полі, довбограй. За таку гру, яку ти показав у Парижі, тебе треба одразу звільняти
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