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Тренер Ливерпуля - о матче ЛЧ против ПСЖ: Мы не хотим ничьей
Слот выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот, тренер "Ливерпуля", отметил, что его команда стремится продемонстрировать лучшую игру в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, чем в первом поединке.
"Я много наблюдал за ними и был поражен их интенсивностью. Это такая целостная команда. В прошлую среду некоторые говорили, что мы играли плохо, но они играли очень хорошо. Несмотря на это, я считаю, что мы можем играть лучше. Мы лучшая команда, чем на прошлой неделе, и это то, что мы должны показать завтра.
Мы стараемся выигрывать каждую игру, это то, что мы пытались сделать на прошлой неделе - мы не намеревались защищаться так глубоко. Мы хотим другой игры, хотя наши намерения остаются неизменными. Мы не хотим ничьей, мы хотим владеть мячом как можно больше", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" стартует 11 марта в 22:00 по Киеву.
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