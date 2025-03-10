Тренер Ливерпуля - о матче ЛЧ против ПСЖ: Мы не хотим ничьей

Арне Слот, тренер "Ливерпуля", отметил, что его команда стремится продемонстрировать лучшую игру в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, чем в первом поединке.

"Я много наблюдал за ними и был поражен их интенсивностью. Это такая целостная команда. В прошлую среду некоторые говорили, что мы играли плохо, но они играли очень хорошо. Несмотря на это, я считаю, что мы можем играть лучше. Мы лучшая команда, чем на прошлой неделе, и это то, что мы должны показать завтра.

Мы стараемся выигрывать каждую игру, это то, что мы пытались сделать на прошлой неделе - мы не намеревались защищаться так глубоко. Мы хотим другой игры, хотя наши намерения остаются неизменными. Мы не хотим ничьей, мы хотим владеть мячом как можно больше", - сказал специалист.