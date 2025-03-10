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Тренер Бенфики поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Барселоны
Наша цель - чувствовать себя уверенно (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже настроен на победу в ответном матче в 1/8 финала ЛЧ против "Барселоны".
"У них есть тренер, который делает невероятную работу и уже выиграл Лигу чемпионов. "Барселона" - команда, которая не проигрывала в 2025 году.
Наша цель - чувствовать себя уверенно. Мы создали много возможностей, когда играли с ними на стадии лиги и в первом матче, и мы чувствовали, что могли бы достичь другого результата в обоих поединках. Нам нужно хорошо понять, как мы можем победить в этом матче".
Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.
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