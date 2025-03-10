Тренер Бенфики поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Барселоны

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже настроен на победу в ответном матче в 1/8 финала ЛЧ против "Барселоны".

"У них есть тренер, который делает невероятную работу и уже выиграл Лигу чемпионов. "Барселона" - команда, которая не проигрывала в 2025 году.

Наша цель - чувствовать себя уверенно. Мы создали много возможностей, когда играли с ними на стадии лиги и в первом матче, и мы чувствовали, что могли бы достичь другого результата в обоих поединках. Нам нужно хорошо понять, как мы можем победить в этом матче".