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Байер - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Байер - Бавария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" в ответном матче против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов попытается отыграть три мяча без травмированного Флориана Вирца. Команда Венсана Компани имеет прекрасное преимущество, но удастся ли им выйти дальше?
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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