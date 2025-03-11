Байер - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Леверкузенский "Байер" в ответном матче против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов попытается отыграть три мяча без травмированного Флориана Вирца. Команда Венсана Компани имеет прекрасное преимущество, но удастся ли им выйти дальше?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баєр – Баварія Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.