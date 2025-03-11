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Звёздный вингер ПСЖ рассказал об атмосфере на Энфилде и ожиданиях от ответного матча
Встреча состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный вингер "ПСЖ" рассказал об атмосфере на Энфилде и ожиданиях от ответного матча.
Хвича Кварацхелия уже играл на этом стадионе, будучи футболистом "Наполи" в ноябре 2022 года.
"Я не единственный, кто играл здесь, и большинство из них знает, что это значит. Будет отличная атмосфера, но я также знаю, что наши болельщики здесь и они нас поддержат. Они будут болеть за нас из Парижа.
Самое важное — сосредоточиться на футболе, и мы стараемся изо всех сил. Наша цель — победить.
Я думаю, что завтра "Ливерпуль" будет более уверен в себе, они играют дома, при потрясающих болельщиках, так что будет сложнее, чем в Париже.
Мы мотивированы и готовимся, но, когда ты играешь против "Ливерпуля" на "Энфилде", тебе не нужна мотивация. Когда ты играешь за "ПСЖ", у тебя есть мотивация, и то же самое в Лиге чемпионов.
У нас в команде сильный дух, поэтому мы стараемся выиграть завтра. Это наш менталитет", - заявил Кварацхелия.
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Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "ПСЖ" закончился со счётом 1:0 в пользу английской команды. Второй матч состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.
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