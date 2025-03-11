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Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ местной команды и португальской "Бенфики". Игра неделю назад завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол Трубину забил Рафинья.

Матч пройдет во вторник, 11-го марта. Начало - в 19:45.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 2.

Лига Чемпионов. 1/8 финала.

11 марта 2025. Барселона. «Эстадио Олимпико»

Главный судья: Франсуа Летесье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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