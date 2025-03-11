Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ местной команды и португальской "Бенфики". Игра неделю назад завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол Трубину забил Рафинья.

Матч пройдет во вторник, 11-го марта. Начало - в 19:45.

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Лига Чемпионов. 1/8 финала.

11 марта 2025. Барселона. «Эстадио Олимпико»

Главный судья: Франсуа Летесье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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