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Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ местной команды и португальской "Бенфики". Игра неделю назад завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол Трубину забил Рафинья.
Матч пройдет во вторник, 11-го марта. Начало - в 19:45.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 2.
Лига Чемпионов. 1/8 финала.
11 марта 2025. Барселона. «Эстадио Олимпико»
Главный судья: Франсуа Летесье (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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