Интер – Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Интер" будет принимать на своем поле "Фейеноорд" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между этими команды завершился победой итальянцев со счетом 2:0.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інтер – Феєноорд Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.