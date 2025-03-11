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Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико - Реал Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" будет принимать на своем поле "Реал Мадрид" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между этими команды завершился победой команды Андрея Лунина со счетом 2:1.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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