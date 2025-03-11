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Астон Вилла - Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Астон Вилла - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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После довольно комфортной победы в первом матче "Астон Вилла" попытается закрепить успех в противостоянии с "Брюгге" в 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле и пройти в следующую стадию еврокубковых соревнований.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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