Артета заявил, что Арсенал готов бороться за победу в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о желании завоевать титул Лиги чемпионов.

Мы имеем особый энтузиазм относительно этого турнира. Наш следующий матч с "ПСВ" станет захватывающим с точки зрения нашего путешествия в еврокубках. Мы собираемся продолжать борьбу за все возможные трофеи. Мы хотим выиграть каждую игру в АПЛ, что у нас осталась. Я не смирюсь с тем, что мы не сможем выиграть ни одного трофея в этом сезоне, еще не конец!