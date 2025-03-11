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Артета заявил, что Арсенал готов бороться за победу в Лиге чемпионов
Смелое заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о желании завоевать титул Лиги чемпионов.
Мы имеем особый энтузиазм относительно этого турнира. Наш следующий матч с "ПСВ" станет захватывающим с точки зрения нашего путешествия в еврокубках. Мы собираемся продолжать борьбу за все возможные трофеи. Мы хотим выиграть каждую игру в АПЛ, что у нас осталась. Я не смирюсь с тем, что мы не сможем выиграть ни одного трофея в этом сезоне, еще не конец!
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Ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 12-го марта. После первой встречи "канониры" ведут в счете — 7:1. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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