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Защитник Арсенала ответил, может ли он сыграть на позиции нападающего

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Он уже играл на этой позиции

Защитник Арсенала ответил, может ли он сыграть на позиции нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" ответил, может ли он сыграть на позиции нападающего.

Вильям Салиба ответил, что если Артета поставит его на данную позицию – он там сыграет.

"Это была шутка, потому что я знаю, что могу играть нападающего, но быть нападающим в этом большом клубе — это другое.

Я играл там, когда был моложе. Если тренеру понадобится, я буду там. Но я так не думаю, я думаю, что буду в защите", - сказал Салиба.

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Вильям Салиба в этом сезоне сыграл в семи матчах Лиги Чемпионов за "Арсенал".

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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