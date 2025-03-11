Защитник "Арсенала" ответил, может ли он сыграть на позиции нападающего.

Вильям Салиба ответил, что если Артета поставит его на данную позицию – он там сыграет.

"Это была шутка, потому что я знаю, что могу играть нападающего, но быть нападающим в этом большом клубе — это другое.

Я играл там, когда был моложе. Если тренеру понадобится, я буду там. Но я так не думаю, я думаю, что буду в защите", - сказал Салиба.