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Защитник Арсенала ответил, может ли он сыграть на позиции нападающего
Он уже играл на этой позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" ответил, может ли он сыграть на позиции нападающего.
Вильям Салиба ответил, что если Артета поставит его на данную позицию – он там сыграет.
"Это была шутка, потому что я знаю, что могу играть нападающего, но быть нападающим в этом большом клубе — это другое.
Я играл там, когда был моложе. Если тренеру понадобится, я буду там. Но я так не думаю, я думаю, что буду в защите", - сказал Салиба.
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Вильям Салиба в этом сезоне сыграл в семи матчах Лиги Чемпионов за "Арсенал".
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