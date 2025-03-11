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Микель Артета оценил игру Александра Зинченко в полузащите
Ответил на вопрос журналиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "ПСВ" у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты спросили об игре Александра Зинченко в полузащите.
"Очень хорошо, и с теми вариантами, которые у нас есть, мы считаем, что это позиция, где он может помочь и которая ему подходит. Он уже играл там раньше. Я знаю его много лет и понимаю, что он действительно может вписаться в эту роль. Он хорошо адаптировался на тренировках и получил несколько шансов в последних матчах, чтобы это продемонстрировать. Поэтому я рад, что он там хорошо себя проявляет", - сказал Артета.
Добавим, что в этом сезоне украинец сыграл 16 матчей за "Арсенал" во всех турнирах.
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