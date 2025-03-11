Микель Артета оценил игру Александра Зинченко в полузащите

На пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "ПСВ" у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты спросили об игре Александра Зинченко в полузащите.

"Очень хорошо, и с теми вариантами, которые у нас есть, мы считаем, что это позиция, где он может помочь и которая ему подходит. Он уже играл там раньше. Я знаю его много лет и понимаю, что он действительно может вписаться в эту роль. Он хорошо адаптировался на тренировках и получил несколько шансов в последних матчах, чтобы это продемонстрировать. Поэтому я рад, что он там хорошо себя проявляет", - сказал Артета.