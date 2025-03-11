Центрбек Бенфики - о матче ЛЧ против Барселоны: Мы должны быть уверены в себе

Центральный защитник "Бенфики" Томаш Араужу поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Бенфика" готовится так же, как готовилась к двум предыдущим матчам с "Барселоной". Мы должны быть уверены в себе, верить, что достигнем здесь хорошего результата.

Нужно раскованно играть в свой футбол и за счет этого постараться достичь хорошего результата".