Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбек Бенфики - о матче ЛЧ против Барселоны: Мы должны быть уверены в себе
Игрок выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Бенфики" Томаш Араужу поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Бенфика" готовится так же, как готовилась к двум предыдущим матчам с "Барселоной". Мы должны быть уверены в себе, верить, что достигнем здесь хорошего результата.
Нужно раскованно играть в свой футбол и за счет этого постараться достичь хорошего результата".
Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Бенфикой" стартует 11-го марта в 19:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта
- ВИДЕО, как Виктор Цыганков спас Жирону от поражения, заработав пенальти
- Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.03.2025
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба