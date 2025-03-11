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Центрбек Бенфики - о матче ЛЧ против Барселоны: Мы должны быть уверены в себе

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Игрок выступил на пресс-конференции

Центрбек Бенфики - о матче ЛЧ против Барселоны: Мы должны быть уверены в себе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Бенфики" Томаш Араужу поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Бенфика" готовится так же, как готовилась к двум предыдущим матчам с "Барселоной". Мы должны быть уверены в себе, верить, что достигнем здесь хорошего результата.

Нужно раскованно играть в свой футбол и за счет этого постараться достичь хорошего результата".

Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Бенфикой" стартует 11-го марта в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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