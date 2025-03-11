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Центральный защитник Арсенала рассказал о своих стремлениях стать лучшим в мире
Мечты сбываются
Фото: Daily Post Nigeria
Центральный защитник "Арсенала" рассказал о своих стремлениях стать лучшим в мире.
Вильям Салиба на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов с "ПСВ" рассказал, что хочет стать лучшим защитником мира. Французский футболист знает, что для этого нужно.
"Да, конечно, я хочу однажды стать лучшим защитником в мире. Нужно много работать, выигрывать трофеи, это моя мечта. Я думаю, что сейчас я не лучший, потому что в этом сезоне я был не так уж хорош. Это как так, мне нужно проанализировать свой сезон, но этот сезон не так уж хорош.
Мне нужно следить за своим партнером Габриэлем, который был так хорош в этом сезоне. Мне нужно сосредоточиться на себе и больше работать", - сказал Салиба.
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Напомним, что "Арсенал" обыграл "ПСВ" в первом матче Лиги Чемпионов со счётом 7:1.
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