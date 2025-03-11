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"Для нас ничего не изменилось". Унаи Эмери дал комментарий перед ответным матчем с Брюгге
Англичане имеют преимущество в счете
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери дал комментарий перед матчем против "Брюгге" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Для нашей команды в этом противостоянии ничего не изменилось, несмотря на преимущество в два гола перед вторым матчем. В футболе может произойти все что угодно. Мы одержали победу в первом матче на последних минутах. Мы должны быть готовыми к тому, что нам, возможно, придется играть экстра-таймы или даже будет серия пенальти".
"Перед нами стоит сложная задача в Лиге чемпионов. Мы хотим достичь чего-то важного для клуба и наших болельщиков. Мы должны придерживаться той же идеи, что и раньше", — добавил Эмери.
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Напомним, что ответный матч между "Астон Виллой" и "Брюгге" состоится в среду, 12-го марта. Начало игры в 22:00.
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