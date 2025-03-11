"Для нас ничего не изменилось". Унаи Эмери дал комментарий перед ответным матчем с Брюгге

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери дал комментарий перед матчем против "Брюгге" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Для нашей команды в этом противостоянии ничего не изменилось, несмотря на преимущество в два гола перед вторым матчем. В футболе может произойти все что угодно. Мы одержали победу в первом матче на последних минутах. Мы должны быть готовыми к тому, что нам, возможно, придется играть экстра-таймы или даже будет серия пенальти".

"Перед нами стоит сложная задача в Лиге чемпионов. Мы хотим достичь чего-то важного для клуба и наших болельщиков. Мы должны придерживаться той же идеи, что и раньше", — добавил Эмери.