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Фанаты Атлетико собираются поддержать команду перед дерби с Реалом

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Фанаты Атлетико собираются поддержать команду перед дерби с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник, 11 марта, фанаты мадридского "Атлетико" планируют собраться возле отеля Eurostars Suite Mirasierra, где остановились игроки их команды, чтобы выразить свою поддержку перед важным ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Встреча запланирована на 20:00 по местному времени. Болельщики хотят предоставить игрокам дополнительную мотивацию перед решающим поединком.

12 марта "Атлетико" будет принимать "Реал Мадрид" на своем поле. Первый матч между этими командами, состоявшийся на "Сантьяго Бернабеу", завершился победой "сливочных" со счетом 2:1.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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