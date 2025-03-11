  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Лилля - о возможном выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: Нам надо наслаждаться моментом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Лилля - о возможном выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: Нам надо наслаждаться моментом

Лига Чемпионов
Обновлено

Наставник "мастифов" не хочет забегать наперед

Тренер Лилля - о возможном выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: Нам надо наслаждаться моментом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио поделился мыслями перед ответным матчем против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы хотим продолжать выступления в Лиге чемпионов. Нам надо наслаждаться моментом, прежде всего сохраняя спокойствие. Мы сделаем все возможное, поэтому будем воспринимать результат в противостоянии в зависимости от того, как мы сыграем.

Опасно думать о том, что "Лилль" впервые в своей истории может выйти в четвертьфинал еврокубка, ведь нам стоит сфокусироваться на самой игре. Сначала мы должны показать, на что мы способны, а потом говорить об историческом аспекте, который станет следствием того, что мы сделаем во время матча", — добавил 58-летний французский специалист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первая игра между "Лиллем" и "Боруссией Д" завершилась ничьей со счетом 1:1. Ответный матч будет сыгран во Франции на стадион "Пьер Моруа" в среду, 12-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Лучший бомбардир Лилля в этом сезоне не считает свою команду фаворитом в матче против Боруссии Д
yellow-arrow
Вильям Салиба рассказал о борьбе Арсенала за трофей Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Трубин на месте. Известны стартовые составы на ответный матч Барселоны и Бенфики в ЛЧ
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Бруно Женезио Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости