Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Лилля - о возможном выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: Нам надо наслаждаться моментом
Наставник "мастифов" не хочет забегать наперед
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио поделился мыслями перед ответным матчем против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы хотим продолжать выступления в Лиге чемпионов. Нам надо наслаждаться моментом, прежде всего сохраняя спокойствие. Мы сделаем все возможное, поэтому будем воспринимать результат в противостоянии в зависимости от того, как мы сыграем.
Опасно думать о том, что "Лилль" впервые в своей истории может выйти в четвертьфинал еврокубка, ведь нам стоит сфокусироваться на самой игре. Сначала мы должны показать, на что мы способны, а потом говорить об историческом аспекте, который станет следствием того, что мы сделаем во время матча", — добавил 58-летний французский специалист.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первая игра между "Лиллем" и "Боруссией Д" завершилась ничьей со счетом 1:1. Ответный матч будет сыгран во Франции на стадион "Пьер Моруа" в среду, 12-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Источник: Александрия оформила трансфера хавбека Динамо
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Антонио Кассано после победы Арсенала над ПСВ: Это заставило меня осознать, что чемпионат Италии полное дерьмо
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба