Тренер Лилля - о возможном выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: Нам надо наслаждаться моментом

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио поделился мыслями перед ответным матчем против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы хотим продолжать выступления в Лиге чемпионов. Нам надо наслаждаться моментом, прежде всего сохраняя спокойствие. Мы сделаем все возможное, поэтому будем воспринимать результат в противостоянии в зависимости от того, как мы сыграем.

Опасно думать о том, что "Лилль" впервые в своей истории может выйти в четвертьфинал еврокубка, ведь нам стоит сфокусироваться на самой игре. Сначала мы должны показать, на что мы способны, а потом говорить об историческом аспекте, который станет следствием того, что мы сделаем во время матча", — добавил 58-летний французский специалист.