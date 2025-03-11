Анчелотти уверен в том, что Реал выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался об ответном матче с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы, как всегда, мотивированы в этом турнире. Мы уверены, что останемся здесь. Этот поединок может позволить нам продолжать мечтать о титуле. В этом году все несколько сложнее, но мы хотим продолжать соревноваться до последнего матча".

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"Мелкие детали могут решить судьбу противостояния с "Атлетико". Каждый игрок, который останется на скамейке запасных, может внести свой вклад в игру команды, выйдя на поле. Замены могут изменить ход поединка, поэтому все мы сосредотачиваемся на том, как проведем эту игру. Мотивации нам хватает", — добавил Анчелотти.

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Напомним, что "Атлетико" сыграет против "Реала" в среду, 12-го марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.