Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти уверен в том, что Реал выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов
Футболисты королевского клуба знают, что стоит на кону
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался об ответном матче с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы, как всегда, мотивированы в этом турнире. Мы уверены, что останемся здесь. Этот поединок может позволить нам продолжать мечтать о титуле. В этом году все несколько сложнее, но мы хотим продолжать соревноваться до последнего матча".
"Мелкие детали могут решить судьбу противостояния с "Атлетико". Каждый игрок, который останется на скамейке запасных, может внести свой вклад в игру команды, выйдя на поле. Замены могут изменить ход поединка, поэтому все мы сосредотачиваемся на том, как проведем эту игру. Мотивации нам хватает", — добавил Анчелотти.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Атлетико" сыграет против "Реала" в среду, 12-го марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Полесье 5:1. Позор команды Ашура
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Микель Артета оценил игру Александра Зинченко в полузащите
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба