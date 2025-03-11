Лучший бомбардир Лилля в этом сезоне не считает свою команду фаворитом в матче против Боруссии Д

Звёздный нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид рассказал о настрое перед ответным матчем против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам придется столкнуться с очень опытной командой. Некоторые из них участвовали в финале Лиги чемпионов в прошлом году. Они давили на нас в первом матче, но нам тоже удалось создать им проблемы в конце встречи. Ничего не изменилось для нас, поэтому мы стараемся сохранять спокойствие и уверенность в своих силах.

Нас считают фаворитами? Я так не думаю. Они финалисты Лиги чемпионов прошлого года. Они привыкли к такого рода матчам, поэтому мы точно не являемся фаворитами. Но мы действительно хотим выиграть в этом матче", — добавил Дэвид.