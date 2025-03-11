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Хавбек Баварии - об игре против Байера в ЛЧ: Очевидно, у нас есть преимущество
Игрок выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поделился ожиданиями от ответного матча против "Байера" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Очевидно, у нас есть преимущество, что мы начнем играть со счетом 3:0 после первого матча. Это наша пятая игра против них в этом сезоне, и все они были очень напряженными. Независимо от первого матча, мы хотим победить и хорошо себя зарекомендовать", - заявил Горецка.
Напомним, что поединок "Байер" - "Бавария" состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.
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