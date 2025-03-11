Хавбек Баварии - об игре против Байера в ЛЧ: Очевидно, у нас есть преимущество

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поделился ожиданиями от ответного матча против "Байера" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Очевидно, у нас есть преимущество, что мы начнем играть со счетом 3:0 после первого матча. Это наша пятая игра против них в этом сезоне, и все они были очень напряженными. Независимо от первого матча, мы хотим победить и хорошо себя зарекомендовать", - заявил Горецка.