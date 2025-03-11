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Вильям Салиба рассказал о борьбе Арсенала за трофей Лиги Чемпионов
Защитник считает это возможным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба рассказал о борьбе "Арсенала" за трофей Лиги Чемпионов.
По словам французского футболиста, в клубе верят, что смогут дойти до финала.
"Если мы не верим и не мечтаем о победе в Лиге чемпионов, то нет смысла играть. Мы здесь, в этом сезоне с новым форматом пройти квалификацию нелегко. Мы выиграли первую игру, завтра у нас есть шанс победить снова. Чтобы пройти квалификацию, нужно сыграть четыре игры до финала. Мы все верим, что сможем это сделать". – сказал Салиба.
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Напомним, что в первом матче против "ПСВ", "Арсенал" крупно победил 7:1. Ответный матч пройдёт 12 марта в 22:00 по киевскому времени.
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