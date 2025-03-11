Защитник "Арсенала" Вильям Салиба рассказал о борьбе "Арсенала" за трофей Лиги Чемпионов.

По словам французского футболиста, в клубе верят, что смогут дойти до финала.

"Если мы не верим и не мечтаем о победе в Лиге чемпионов, то нет смысла играть. Мы здесь, в этом сезоне с новым форматом пройти квалификацию нелегко. Мы выиграли первую игру, завтра у нас есть шанс победить снова. Чтобы пройти квалификацию, нужно сыграть четыре игры до финала. Мы все верим, что сможем это сделать". – сказал Салиба.