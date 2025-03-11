Защитник "Астон Виллы" рассказал об ожиданиях от матча Лиги Чемпионов против "Брюгге".

Правый защитник "бирмингинцев" Мэтти Кэш рассказал об атмосфере на "Вилла Парк" во время матчей и настрой на поединок.

По его словам, завтрашний матч начнётся со счёта 0:0 без преимущества хозяев.

"Это потрясающе, атмосфера всегда действительно хорошая, а во время Лиги чемпионов она вдвойне хороша. Мы настроены выиграть игру и пройти квалификацию. Завтра нас ждет игра 0-0, и все начнется заново. Мы хотим попытаться выиграть игру завтра. Это лучший состав — при всем уважении к составам, которые у нас были раньше — за те годы, что я здесь. Если посмотреть на каждую позицию, мы сильны", - сказал Мэтти Кэш.

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Напомним, что "Астон Вилла" победила "Брюгге" со счётом 3:1 в выездном матче. Ответный поединок пройдёт 12 марта в 22:00 по киевскому времени.