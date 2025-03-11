Арсенал - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В Лондоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСВ". Напомним, что неделю назад английская команда просто уничтожила соперника со счетом 7:1.

Вторая игра пройдет в среду, 12-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO 2.

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