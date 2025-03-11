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Арсенал - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Помните счет первой игры?

Арсенал - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лондоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСВ". Напомним, что неделю назад английская команда просто уничтожила соперника со счетом 7:1.

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Вторая игра пройдет в среду, 12-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO 2.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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