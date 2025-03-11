ЛЧ. Барселона - Бенфика 3:1. Трубин и компания покидают турнир

Лига чемпионов. 1/8 финала

11.03.2025. Эстадио Олимпико (Барселона)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Барселона" - "Бенфика“ 3:1

"Барселона": Щесны - Кунде, Араухо, Мартинес (Гарсия 87), Бальде - де Йонг (Касадо 81), Педри - Ямаль (Лопес 81), Ольмо (Гави 70), Рафинья - Левандовски (Торрес 70)

"Бенфика": Трубин - Араужу (Регу 84), Силва, Отаменди, Даль - Эурснес, Флорентину (Баррейро 70), Кекчю (Белотти 70) - Актюркоглу (Санчеш 56), Павлидис, Шельдеруп (Амдуни 56)

Предупреждения: Силва 48

Голы: Рафинья 11, 42, Ямаль 27 - Отаменди 13

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В Лиссабоне "Барселона" добыла для себя очень хороший результат. Казалось, что удаление Кубарси на 22-й минуте разрушит планы каталонцев на победу. Однако команда Флика сумела прекрасно от обороняться и даже поймать соперника на ошибке, которая привела к голу. 1:0 на выезде при таких обстоятельствах - супер. Другая ситуация у Трубина и компании, откровенно не выполнивших то, что планировали.

"Барса" не проигрывала очень давно. Это свидетельствует о том, что команда в классной форме. Конечно, предпосылок останавливаться нет. Вторая игра с "Бенфикой" прошла по их правилам.

Каталонцы играли первым номером, без особых переживаний. Уже на 11-й минуте счет открыл Рафинья. Ох, этот бразилец, который как-то забивает Трубину в каждом поединке. На самом деле в этом эпизоде всю работу выполнил Ямаль. Он протащил мяч из центра поля, накрутил защитников и выкатил под удар Рафиньи в пустые ворота.

Отреагировала "Бенфика" быстро. На 13-й минуте, при угловом, одинокий Отаменди сравнял счет. Почему-то никто не опекал одного из самых опытных игроков соперника.

Со временем "Барса" снова вышла вперед. Какой же красивейший гол забил Ямаль! Мастерство и талант. Золото клуба.

Перед третьим голом в ворота "Бенфики" Трубин засейвил удар в упор от Левандовского, который оказался прямо возле него. Ну а дальше еще одно взятие ворот. Бальде отдал под удар Рафиньи, и тот не промахнулся. К защите лиссабонцев есть куча вопросов.

Второй тайм стал просто формальностью. "Гранатовые" продолжали больше владеть мячом, но теперь почти не угрожали воротам украинца. Удары были, правда ни одного в створ. Игроки где-то играли еще более расслабленно, будто сохраняли силы на следующий матч.

"Бенфика" будто пыталась исправить положение, однако создание моментов давалось ей с трудом. "Орлы" почему-то постоянно перетягивали с ударами. Казалось, что вот, бери "стреляй". Так нет, еще несколько лишних движений, и момент завершался, например, блокировкой.

Невооруженным глазом заметно, что сейчас "Барселона" намного лучше. Могут выиграть "Бенфику" и в меньшинстве, и в равных составах, и без особой мотивации. Сегодня во втором тайме, когда можно было брать все в свои руки, лиссабонцы сделать этого не сумели.

Трубин покидает Лигу чемпионов. А команда Флика в четвертьфинале встретится с победителем пары "Боруссия" - "Лилль".