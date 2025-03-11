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ЛЧ. Барселона - Бенфика 3:1. Трубин и компания покидают турнир

Лига Чемпионов
Обновлено

Каталонцы на голову выше

ЛЧ. Барселона - Бенфика 3:1. Трубин и компания покидают турнир

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/8 финала

11.03.2025. Эстадио Олимпико (Барселона)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Барселона" - "Бенфика“ 3:1

"Барселона": Щесны - Кунде, Араухо, Мартинес (Гарсия 87), Бальде - де Йонг (Касадо 81), Педри - Ямаль (Лопес 81), Ольмо (Гави 70), Рафинья - Левандовски (Торрес 70)

"Бенфика": Трубин - Араужу (Регу 84), Силва, Отаменди, Даль - Эурснес, Флорентину (Баррейро 70), Кекчю (Белотти 70) - Актюркоглу (Санчеш 56), Павлидис, Шельдеруп (Амдуни 56)

Предупреждения: Силва 48

Голы: Рафинья 11, 42, Ямаль 27 - Отаменди 13

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В Лиссабоне "Барселона" добыла для себя очень хороший результат. Казалось, что удаление Кубарси на 22-й минуте разрушит планы каталонцев на победу. Однако команда Флика сумела прекрасно от обороняться и даже поймать соперника на ошибке, которая привела к голу. 1:0 на выезде при таких обстоятельствах - супер. Другая ситуация у Трубина и компании, откровенно не выполнивших то, что планировали.

"Барса" не проигрывала очень давно. Это свидетельствует о том, что команда в классной форме. Конечно, предпосылок останавливаться нет. Вторая игра с "Бенфикой" прошла по их правилам.

Каталонцы играли первым номером, без особых переживаний. Уже на 11-й минуте счет открыл Рафинья. Ох, этот бразилец, который как-то забивает Трубину в каждом поединке. На самом деле в этом эпизоде всю работу выполнил Ямаль. Он протащил мяч из центра поля, накрутил защитников и выкатил под удар Рафиньи в пустые ворота.

Отреагировала "Бенфика" быстро. На 13-й минуте, при угловом, одинокий Отаменди сравнял счет. Почему-то никто не опекал одного из самых опытных игроков соперника.

Со временем "Барса" снова вышла вперед. Какой же красивейший гол забил Ямаль! Мастерство и талант. Золото клуба.

Перед третьим голом в ворота "Бенфики" Трубин засейвил удар в упор от Левандовского, который оказался прямо возле него. Ну а дальше еще одно взятие ворот. Бальде отдал под удар Рафиньи, и тот не промахнулся. К защите лиссабонцев есть куча вопросов.

Второй тайм стал просто формальностью. "Гранатовые" продолжали больше владеть мячом, но теперь почти не угрожали воротам украинца. Удары были, правда ни одного в створ. Игроки где-то играли еще более расслабленно, будто сохраняли силы на следующий матч.

"Бенфика" будто пыталась исправить положение, однако создание моментов давалось ей с трудом. "Орлы" почему-то постоянно перетягивали с ударами. Казалось, что вот, бери "стреляй". Так нет, еще несколько лишних движений, и момент завершался, например, блокировкой.

Невооруженным глазом заметно, что сейчас "Барселона" намного лучше. Могут выиграть "Бенфику" и в меньшинстве, и в равных составах, и без особой мотивации. Сегодня во втором тайме, когда можно было брать все в свои руки, лиссабонцы сделать этого не сумели.

Трубин покидает Лигу чемпионов. А команда Флика в четвертьфинале встретится с победителем пары "Боруссия" - "Лилль".

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.03.2025 в 22:09
Возня на заднем дворе никому не интересна, потому что в итоге чемпионом будет Реал.
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0
2
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Комментарии 16
Matachorros (Chicago)
11.03.2025 в 22:09
Возня на заднем дворе никому не интересна, потому что в итоге чемпионом будет Реал.
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0
2
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Вarcelinius
11.03.2025 в 22:08
Если Рафинья выиграет ЛЧ, то ЗМ ему обеспечен.
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0
0
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Вarcelinius
11.03.2025 в 22:06
Педри. Сердце команды.
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2
0
Algrab (Костопiль)
11.03.2025 в 22:05
Матч не дивився також...Не цікаво ...Повезло барсюкам...Бенфіка зараз слабенька...свинопідару- шарлатанцю: п н х..
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0
3
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Вarcelinius
11.03.2025 в 22:01
Ямаль. Обыкновенное чудо.
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0
1
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Вarcelinius
11.03.2025 в 22:01
Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
11.03.2025 в 21:51
Матч не дивився. З повторів склалося враження, що Трубін не в формі, м"яко кажучи
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1
3
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MAGA KING
11.03.2025 в 21:50
A свинопас счет угадал в анонсе, только победила другая команда.) Барселонцев с победой!
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2
1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.03.2025 в 21:50
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3
0
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Вarcelinius
11.03.2025 в 22:02
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1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.03.2025 в 21:49
Легка і невимушена перемога на перший погляд, але щоб так виглядало потрібно прикласти чимало зусиль, молодці! Були сьогодні свіжі, все таки пропустили матч в ЛЛ, могли відпочити. В Педрі знов найбільше передач, найкраща точність і найбільше пробіг, не кажучи вже його постійні загострення, просто красень!!! З перемогою, барселонці!
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3
0
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MAGA KING
11.03.2025 в 21:50
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3
1
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Вarcelinius
11.03.2025 в 22:02
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1
0
Перевзутий
11.03.2025 в 21:47
Логичный закономерный результат. Идём дальше. Всех с победой
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3
1
avatar
Spokoyno (Київ)
11.03.2025 в 21:45
Клас та ... зробили свою справу! Як гості не намагалися у Барселони і склад набагато кращий і гра більш потужна! Рафінія МОНСТР, Ямал завтрашній день не лише блаугранос! А от Ольмо жаль принаймні двічі його партнери занадто сильними пасам на удар виводили. Лева і сьогодні промах! Чудова перемога присвята померлому кулес...
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1
2
avatar
Loader (Днепр)
11.03.2025 в 21:44
Красиво выиграли.
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4
1

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