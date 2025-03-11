  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Выход в следующий раунд ЛЧ был бы большим чудом". Тренер ПСВ высказался о матче против Арсенала
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Выход в следующий раунд ЛЧ был бы большим чудом". Тренер ПСВ высказался о матче против Арсенала

Лига Чемпионов

Команда настроена на победу

"Выход в следующий раунд ЛЧ был бы большим чудом". Тренер ПСВ высказался о матче против Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош поделился своими мыслями накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".

"В прошлый раз мы сыграли ужасно. Мы хотим показать, что мы лучше. Я буду доволен, если мы выиграем завтрашний матч. Выход в следующий раунд был бы большим чудом".

Ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится 12 марта. Начало - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеАрсенал - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Барселоны в ЛЧ
yellow-arrow
ЛЧ. Барселона - Бенфика 3:1. Трубин и компания покидают турнир
yellow-arrow
Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Петер Бош
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости