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"Выход в следующий раунд ЛЧ был бы большим чудом". Тренер ПСВ высказался о матче против Арсенала
Команда настроена на победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСВ" Петер Бош поделился своими мыслями накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
"В прошлый раз мы сыграли ужасно. Мы хотим показать, что мы лучше. Я буду доволен, если мы выиграем завтрашний матч. Выход в следующий раунд был бы большим чудом".
Ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится 12 марта. Начало - в 22:00 по Киеву.
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