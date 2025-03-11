"Выход в следующий раунд ЛЧ был бы большим чудом". Тренер ПСВ высказался о матче против Арсенала

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош поделился своими мыслями накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".

"В прошлый раз мы сыграли ужасно. Мы хотим показать, что мы лучше. Я буду доволен, если мы выиграем завтрашний матч. Выход в следующий раунд был бы большим чудом".