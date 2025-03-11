ЛЧ. Интер - Фейеноорд 2:1. Милан одолели, а с Интером возникли проблемы

Лига чемпионов. 1/8 финала

11.03.2025

"Интер" — "Фейеноорд", 2:1

Голы: Маркус Тюрам 8, Хакан Чалханоглу 51 (П) — Якуб Модер 42 (П)

"Интер" подошел к ответному матчу 1/8 финала как фаворит игры и за 90 минут оправдал это звание. Подопечные Симоне Индзаги на "Джузеппе Меацца" сразу со свистка словацкого арбитра Ивана Кружляка начали демонстрировать, кто является хозяином поля и положения. С таким подходом "черно-синие" сумели испытать перчатки Тимона Велленройтера уже на 3-й минуте матча и заработать угловой удар, а на 8-й минуте игры Маркус Тюрам открыл счет. Добавим, что в первой игре на "Feyenoord Stadium" Тюрам также стал автором первого гола в матче.

Дождь, который шел в Милане, явно внес коррективы в игру, ведь футболисты как итальянской, так и нидерландской команды скользили на мокрой траве. Кроме этого, очень высоко играли центральные защитники "Интера", а именно Франческо Ачерби и Янн-Аурель Биссекк, они прямо таки навязывали борьбу защитникам "Фейеноорда".

На 38-й минуте игры Хакан Чалханоглу оказал медвежью услугу своему клубу. Игрок "Фейеноорда" Модер готовился получить мяч, но Чалханоглу врезался ему сзади в ногу. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти, и под конец первого тайма "Фейеноорд" сравнял счет – 1:1. Зоммер не смог отразить удар полузащитника Якуба Модера.

В начале второго тайма Тюрам мог отличиться дублем и сделать счет 2:1, но француз пробил чуть выше перекладины. Через несколько минут "Интер" все же смог выйти вперед – автором гола стал Хакан Чалханоглу. Игрок "Интера" сыграл на перехвате в чужой штрафной площадке, из-за чего Томас Белен наступил на ногу форварду. Арбитр указал на точку, и Чалханоглу пробил в правый нижний угол. Велленройтер угадал направление, но дотянуться до мяча ему не удалось.

В общем, вторая половина матча прошла в неспешном темпе. "Интер" и "Фейеноорд" сделали позиционные замены на 60-й минуте. Также на 68-й минуте мог быть третий пенальти, (второй для "Интера"), но после просмотра ВАР судья убедился, что Тюрам начал падать еще до столкновения с Беленом. Из-за своей симуляции он получил желтую карточку.

Последние десять минут матча ничего интересного не произошло. Футболисты "Интера" владели мячом на своей половине поля, а "Фейеноорд" лишь создавали подобие прессинга. Так и завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет 2:1 (общий счет – 4:1). "Интер" проходит дальше.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

"Интер": Янн Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби (Маттео Кокки, 84), Янн-Аурель Биссекк, Дензел Дюмфрис, Давиде Фраттези (Томас Беренбрук, 84), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 61), Генрих Мхитарян, Карлос Аугусто (Алессандро Бастони, 61), Мехди Тареми, Маркус Тюрам (Марко Арнаутович, 71).

Главный тренер: Робин ван Перси.

"Фейеноорд": Тимон Велленройтер, Дживайро Рид (Хейланд Митчель, 75), Томас Белен, Давид Ганцко, Уго Буэно, Якуб Модер, Гийс Смал, Анис Хадж-Мусса, Лука Иванушец (Зепиквено Редмонд, 75), Аймен Слити (Гернот Траунер, 63), Аясэ Уэда (Хулиан Карранса, 63).



Предупреждения: Кристьян Аслани 61, Маркус Тюрам 68 — Гийс Смал 45+2.