Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Барселоны в ЛЧ

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где "Барселона" сыграла против "Бенфики" (3:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.3 (sofascore) и 6.0 (whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 3 мяча, отдал 67% точных передач и в целом сделал 36 касаний мяча.

Лучшую оценку в этом поединке получил левый вингер "Барселоны" Рафинья, который забил дубль. Он получил 9.0 и 8.9.