Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Байер - Бавария 0:2 (общ. 0:5). Мюнхенцы оказались сильнее в немецком противостоянии
Вынесли в одни ворота
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: "БайАрена" (Леверкузен)
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
"Байер" — "Бавария" 0:2 (общ. 0:5)
Голы: Кейн (52), Дэвис (71)
"Байер": Градецкий — Инкапье, Эрмосо (Андрих, 38), Та, Артур (Бонифейс, 65) — Гримальдо (Буэндия, 84), Джака, Паласиос, Фримпонг — Гарсия (Адли, 65) — Шик
"Бавария": Урбиг — Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер (Станишич, 46) — Киммих, Горецка (Пальинья, 84) — Коман (Гнабри, 58), Мусиала, Олисе (Ито, 69) — Кейн (Мюллер, 84)
Предупреждения: Эрмосо (31), Джака (52), Шик (70), Буэндия (87) — Лаймер (8), Коман (10), Кейн (82)
Популярное сейчас
- Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- Микель Артета оценил игру Александра Зинченко в полузащите
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ