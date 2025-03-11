  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Байер - Бавария 0:2 (общ. 0:5). Мюнхенцы оказались сильнее в немецком противостоянии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Байер - Бавария 0:2 (общ. 0:5). Мюнхенцы оказались сильнее в немецком противостоянии

Лига Чемпионов

Вынесли в одни ворота

ЛЧ. Байер - Бавария 0:2 (общ. 0:5). Мюнхенцы оказались сильнее в немецком противостоянии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: "БайАрена" (Леверкузен)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

"Байер" "Бавария" 0:2 (общ. 0:5)

Голы: Кейн (52), Дэвис (71)

"Байер": Градецкий — Инкапье, Эрмосо (Андрих, 38), Та, Артур (Бонифейс, 65) — Гримальдо (Буэндия, 84), Джака, Паласиос, Фримпонг — Гарсия (Адли, 65) — Шик

"Бавария": Урбиг — Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер (Станишич, 46) — Киммих, Горецка (Пальинья, 84) — Коман (Гнабри, 58), Мусиала, Олисе (Ито, 69) — Кейн (Мюллер, 84)

Предупреждения: Эрмосо (31), Джака (52), Шик (70), Буэндия (87) — Лаймер (8), Коман (10), Кейн (82)

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Интер - Фейеноорд 2:1. Милан одолели, а с Интером возникли проблемы
yellow-arrow
Похоже, все серьезно. Лидер Ливерпуля получил травму в матче с ПСЖ
yellow-arrow
Тренер Бенфики - о поражении от Барселоны в ЛЧ: Мы разочарованы, могли бы сыграть лучше
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Лига чемпионов Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости