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Тренер Боруссии Д - о поединке против Лилля в ЛЧ: Это 50 на 50

Лига Чемпионов

Ковач считает, что шансы команд на победу равны

Тренер Боруссии Д - о поединке против Лилля в ЛЧ: Это 50 на 50

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля".

"Это 50 на 50. Первый матч был равным, поэтому это будет очень близкая игра. Моя команда имеет гораздо больше опыта, и я надеюсь, что это будет иметь значение. Мы были слишком пассивными во второй половине первого поединка. Мы должны бегать за мячом. Мы должны сделать это завтра", - сказал специалист.

Ответный матч будет 12 марта. Начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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