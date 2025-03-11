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Тренер Боруссии Д - о поединке против Лилля в ЛЧ: Это 50 на 50
Ковач считает, что шансы команд на победу равны
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля".
"Это 50 на 50. Первый матч был равным, поэтому это будет очень близкая игра. Моя команда имеет гораздо больше опыта, и я надеюсь, что это будет иметь значение. Мы были слишком пассивными во второй половине первого поединка. Мы должны бегать за мячом. Мы должны сделать это завтра", - сказал специалист.
Ответный матч будет 12 марта. Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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