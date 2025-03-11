Очень странные дела. ПСЖ забил быстрый гол Ливерпулю и сравнял счет в противостоянии. ВИДЕО

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает "ПСЖ". Первый матч неделю назад во Франции закончился со счётом 1:0 в пользу английской команды.

Тем не менее, в ответном матче парижане довольно быстро смогли создать интригу.

После быстрой веерной атаки и ошибок в обороне Дембеле уже на 12-й минуте забил и сравнял общий счет.

0:1 и 1:1 по сумме двух матчей.

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