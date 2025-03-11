Лига Чемпионов
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Очень странные дела. ПСЖ забил быстрый гол Ливерпулю и сравнял счет в противостоянии. ВИДЕО
Неожиданное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает "ПСЖ". Первый матч неделю назад во Франции закончился со счётом 1:0 в пользу английской команды.
Тем не менее, в ответном матче парижане довольно быстро смогли создать интригу.
После быстрой веерной атаки и ошибок в обороне Дембеле уже на 12-й минуте забил и сравнял общий счет.
0:1 и 1:1 по сумме двух матчей.
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