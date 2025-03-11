  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Очень странные дела. ПСЖ забил быстрый гол Ливерпулю и сравнял счет в противостоянии. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очень странные дела. ПСЖ забил быстрый гол Ливерпулю и сравнял счет в противостоянии. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Неожиданное решение

Очень странные дела. ПСЖ забил быстрый гол Ливерпулю и сравнял счет в противостоянии. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает "ПСЖ". Первый матч неделю назад во Франции закончился со счётом 1:0 в пользу английской команды.

Тем не менее, в ответном матче парижане довольно быстро смогли создать интригу.

После быстрой веерной атаки и ошибок в обороне Дембеле уже на 12-й минуте забил и сравнял общий счет.

0:1 и 1:1 по сумме двух матчей.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ливерпуль" - ПСЖ.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Интер - Фейеноорд 2:1. Милан одолели, а с Интером возникли проблемы
yellow-arrow
ЛЧ. Байер - Бавария 0:2 (общ. 0:5). Мюнхенцы оказались сильнее в немецком противостоянии
yellow-arrow
Похоже, все серьезно. Лидер Ливерпуля получил травму в матче с ПСЖ
Ливерпуль Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости