Педри - лучший игрок матча Барселона - Бенфика по версии УЕФА

Полузащитник "Барселоны" Педри был признан лучшим игроком ответного матча против "Бенфики" (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.

"Педри был выбран за его всестороннее доминирование в центральной части полузащиты и за его невероятный темп работы как в атаке, так и в защите.

Его игра, вместе с Де Йонгом, стала ключевым фактором уверенной победы "Барселоны", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.