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Педри - лучший игрок матча Барселона - Бенфика по версии УЕФА

Лига Чемпионов

Его игра, вместе с Де Йонгом, стала ключевым фактором уверенной победы (с)

Педри - лучший игрок матча Барселона - Бенфика по версии УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Педри был признан лучшим игроком ответного матча против "Бенфики" (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.

"Педри был выбран за его всестороннее доминирование в центральной части полузащиты и за его невероятный темп работы как в атаке, так и в защите.

Его игра, вместе с Де Йонгом, стала ключевым фактором уверенной победы "Барселоны", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.

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Бенфика (Лиссабон) Барселона Педри
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Источник:
Champions League
Опубликовал: Екатерина Власова
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