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Педри - лучший игрок матча Барселона - Бенфика по версии УЕФА
Его игра, вместе с Де Йонгом, стала ключевым фактором уверенной победы (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри был признан лучшим игроком ответного матча против "Бенфики" (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.
"Педри был выбран за его всестороннее доминирование в центральной части полузащиты и за его невероятный темп работы как в атаке, так и в защите.
Его игра, вместе с Де Йонгом, стала ключевым фактором уверенной победы "Барселоны", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.
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Источник:Champions League
Опубликовал: Екатерина Власова
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