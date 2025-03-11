Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафинья: Мы претендуем на победу в каждом соревновании
Игрок поделился своими эмоциями после победы команды над Бенфикой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о победе команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, где клуб сыграл против "Бенфики" (3:1).
"Мы претендуем на победу в каждом соревновании. Мы точно знали, как мы должны играть сегодня, и я думаю, что мы сделали это очень хорошо, особенно в первом тайме. Самым важным для меня, безусловно, было то, что мы смогли сделать как команда. Это были тяжелые дни из-за смерти врача первой команды Карлеса Миньярро, но то, что произошло, лишь придало нам сил и решимости", - сказал футболист.
В результате второго матча, "Барселона" проходит в 1/4 финала турнира, где встретится с победителем пары "Боруссия" - "Лилль".
Популярное сейчас
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- Кварацхелия рассказал, какие шансы у ПСЖ победить Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО