Рафинья: Мы претендуем на победу в каждом соревновании

Левый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о победе команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, где клуб сыграл против "Бенфики" (3:1).

"Мы претендуем на победу в каждом соревновании. Мы точно знали, как мы должны играть сегодня, и я думаю, что мы сделали это очень хорошо, особенно в первом тайме. Самым важным для меня, безусловно, было то, что мы смогли сделать как команда. Это были тяжелые дни из-за смерти врача первой команды Карлеса Миньярро, но то, что произошло, лишь придало нам сил и решимости", - сказал футболист.