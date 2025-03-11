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Рафинья: Мы претендуем на победу в каждом соревновании

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Игрок поделился своими эмоциями после победы команды над Бенфикой

Рафинья: Мы претендуем на победу в каждом соревновании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о победе команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, где клуб сыграл против "Бенфики" (3:1).

"Мы претендуем на победу в каждом соревновании. Мы точно знали, как мы должны играть сегодня, и я думаю, что мы сделали это очень хорошо, особенно в первом тайме. Самым важным для меня, безусловно, было то, что мы смогли сделать как команда. Это были тяжелые дни из-за смерти врача первой команды Карлеса Миньярро, но то, что произошло, лишь придало нам сил и решимости", - сказал футболист.

В результате второго матча, "Барселона" проходит в 1/4 финала турнира, где встретится с победителем пары "Боруссия" - "Лилль".

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Бенфика (Лиссабон) Рафинья Барселона
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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