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Флик: Победить в Лиге чемпионов сложнее всего, но мы можем это сделать

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Специалист высказался о победе Барселоны над Бенфикой

Флик: Победить в Лиге чемпионов сложнее всего, но мы можем это сделать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями после победы команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Бенфики" (3:1).

"Я рад, потому что мы проявили уважение к "Бенфике". Они проделали колоссальную работу и хорошо усложнили нам жизнь. Но мы сделали все, что от нас зависело.

В последнее время Ямаль забивал не очень часто, но здесь он забил очень важный гол и для себя, и для нас всех. Победить в этом турнире сложнее всего, но мы можем это сделать", - сказал специалист.

Теперь подопечные Флика сыграют в 1/4 финала ЛЧ с победителем пары "Боруссия" - "Лилль".

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Бенфика (Лиссабон) Барселона Ханси Флик
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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