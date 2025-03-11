Флик: Победить в Лиге чемпионов сложнее всего, но мы можем это сделать

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями после победы команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Бенфики" (3:1).

"Я рад, потому что мы проявили уважение к "Бенфике". Они проделали колоссальную работу и хорошо усложнили нам жизнь. Но мы сделали все, что от нас зависело.

В последнее время Ямаль забивал не очень часто, но здесь он забил очень важный гол и для себя, и для нас всех. Победить в этом турнире сложнее всего, но мы можем это сделать", - сказал специалист.