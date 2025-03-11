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Флик: Победить в Лиге чемпионов сложнее всего, но мы можем это сделать
Специалист высказался о победе Барселоны над Бенфикой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями после победы команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Бенфики" (3:1).
"Я рад, потому что мы проявили уважение к "Бенфике". Они проделали колоссальную работу и хорошо усложнили нам жизнь. Но мы сделали все, что от нас зависело.
В последнее время Ямаль забивал не очень часто, но здесь он забил очень важный гол и для себя, и для нас всех. Победить в этом турнире сложнее всего, но мы можем это сделать", - сказал специалист.
Теперь подопечные Флика сыграют в 1/4 финала ЛЧ с победителем пары "Боруссия" - "Лилль".
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