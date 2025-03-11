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Тренер Бенфики - о поражении от Барселоны в ЛЧ: Мы разочарованы, могли бы сыграть лучше

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Команда расстроена

Тренер Бенфики - о поражении от Барселоны в ЛЧ: Мы разочарованы, могли бы сыграть лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бруно Лаже, тренер "Бенфики", дал комментарий после поражения команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Барселоны".

"Правда в том, что мы разочарованы. Мы могли бы сыграть лучше в обоих матчах в целом. Мы вышли на поле с намерением создавать моменты и забивать голы. Отчасти нам это удалось, но в обороне - особенно в индивидуальных противостояниях - мы позволили "Барселоне" достичь своего.

Играя против этой великой команды, мы знали, с какими трудностями столкнемся, но есть и чувство досады, легкого разочарования. Мы завершили Лигу чемпионов здесь и теперь полностью сосредоточены на двух оставшихся соревнованиях, теперь пришло время готовиться, восстанавливаться", - сказал специалист.

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Бенфика (Лиссабон) Барселона Бруно Лаже
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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