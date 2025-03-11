Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Бенфики - о поражении от Барселоны в ЛЧ: Мы разочарованы, могли бы сыграть лучше
Команда расстроена
Getty Images/Global Images Ukraine
Бруно Лаже, тренер "Бенфики", дал комментарий после поражения команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Барселоны".
"Правда в том, что мы разочарованы. Мы могли бы сыграть лучше в обоих матчах в целом. Мы вышли на поле с намерением создавать моменты и забивать голы. Отчасти нам это удалось, но в обороне - особенно в индивидуальных противостояниях - мы позволили "Барселоне" достичь своего.
Играя против этой великой команды, мы знали, с какими трудностями столкнемся, но есть и чувство досады, легкого разочарования. Мы завершили Лигу чемпионов здесь и теперь полностью сосредоточены на двух оставшихся соревнованиях, теперь пришло время готовиться, восстанавливаться", - сказал специалист.
Популярное сейчас
- Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- Антонио Кассано после победы Арсенала над ПСВ: Это заставило меня осознать, что чемпионат Италии полное дерьмо
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность