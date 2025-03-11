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Похоже, все серьезно. Лидер Ливерпуля получил травму в матче с ПСЖ
Плохие новости для красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В напряженном ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "ПСЖ", который состоялся на "Энфилде", защитник "красных" Трент Александер-Арнольд получил травму.
Инцидент произошел в одном из игровых эпизодов, когда нога Трента неудачно выгнулась. Пока неизвестно, насколько серьезной является травма.
На 73-й минуте матча Александера-Арнольда заменил Джарелл Аморин Кванса.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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