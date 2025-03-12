ЛЧ. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Доннарумма – герой Парижа

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

"Энфилд" до этого матча был заколдованным местом для французских команд в стадии плей-офф еврокубков. Они здесь играли семь раз. Все завершились поражениями с общим счётом 1:19. В 1997 году и сам ПСЖ уступал на "Энфилде". Сегодня подопечным Луиса Энрике нужна была только победа. И желательно не в один мяч.

Но в этот раз команды поменялись ролями. По крайней мере, что касается начала встречи. В Париже Алиссон выдал невероятный матч, ПСЖ атаковал, а "Ливерпуль" забил. Здесь же подопечные Слота начали грузить чужую штрафную. На пятой минуте Салах бил с бешеной позиции – спасло гостей только колено Мендеша, практически сразу же египтянин после сольного прохода крутил из пределов штрафной, но мяч пролетел в упор со штангой.

А ПСЖ взял и открыл счет на 12-й минуте встречи. В первом же созданном моменте. Быстрая контратака гостей довела мяч до Баркола на правом фланге. Он прострелил в центр, а Конате хоть и перехватил этот пас, но остановил круглого очень удобно для Дембеле. Усман пробросил мяч уже в пустые ворота. 21 гол француза в 2025 году.

Ливерпуль еще больше атаковал, и уже Доннарумма был вынужден вступать в игру. На 16-й минуте итальянец по-настоящему спас гостей после мощного дальнего удара Конате. Но впоследствии и Алиссона проверяли: выиграл бразилец дуэль у Баркола. Ну не идет 22-летнему французу игра против Беккера.

Еще дважды до конца тайма обострял Дембеле, но снова ПСЖ подводила реализация. На 58 минуте "Ливерпулю" удачу мог принести угловой. После навеса от флажка Диас коварно с отскоком бил в створ – Донаррумма потащил. Перед этим еще и Собослай не реализовал момент.

На 62 минуте случился такой эпизод, который сразу по нескольким направлениям мог стать ключевым. Сначала Кварацхелия совершил сейв на ленте своих ворот, а затем оказалось, что у Доннаруммы повреждения. Врачи поставили его на ноги. Если бы Джанлуиджи ушел бы с поля, ой как бы не сладко было парижанам.

Моменты лились рекой. К концу встречи Куанса попал в штангу, впоследствии снова Доннарумма спас гостей – на этот раз после удара Диаса. Да еще на 87 минуте Хвича мог положительно завершить страдания ПСЖ во втором тайме, но пробил выше ворот.

А вот в компенсированные 30 минут хозяева ощутимо подсели. В стартовые пять минут парижане дважды пробивали в упор со стойкой. А на 110 минуте Алиссон должен был выручать “Ливерпуль” и прекрасным сейвом парировал удар Дембеле.

Но в серии пенальти бразильцу не пошло: он пропустил все четыре удара. Мерсисайдцы смогли забить только один – первый от Салаха. Выстрелы Нуньеса и Джонса парировал Доннарумма. Настоящий герой сегодняшнего матча.

Лидер турнирной таблицы основной части Лиги чемпионов вылетел в первом раунде плей-офф. И подопечные Луис Энрике выбили мерсисайдцев совершенно заслуженно. Если учитывать все шесть таймов и серию пенальти, то "Ливерпуль" уступил в большинстве показателей. Разве количество сейвов у Алиссона больше. Но два спасения Доннаруммы в серии пенальти перебили все старания бразильца.

"Ливерпуль" – "Пари Сен-Жермен" 0:1

Гол: Дембеле 12

Серия пенальти: 1:4

"Ливерпуль": Салах (забил), Нуньес (голкипер), Джонс (голкипер)

ПСЖ (были первыми): Витинья (забил), Г. Рамос (забил), Дембеле (забил), Дуэ (забил)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Кванса 73), Конате (Эндо 111), ван Дейк, Робертсон – Собослай (Эллиот 106), Гравенберх, Макаллистер (Джонс 91) – Салах, Диогу Жота (Нуньес 73), Луис Диас (Гакпо 101)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос (Беральдо 90+2), Пачо, Мендеш – Невес (Гонсалу Рамос 90+1), Витинья, Руис (Заир-Эмери 91) – Кварацхелия (Ли 101), Дембеле, Баркола (Дуэ 67)

Предупреждения: Макаллистер 90+2 – Маркиньос 46