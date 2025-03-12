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Стараний Алиссона на этот раз оказалось недостаточно. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Обзор матча
Принцы заслужили на проход дальше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Во Франции "красно-синие" нанесли 27 ударов, но так и не смогли забить. В Англии подопечные Энрике реализовали один из первых шансов. До окончания основного времени у мерсисайдцев было много моментов, чтобы избежать овертайма. Во время экстра-таймов парижане могли поставить точку, но дело дошло до серии пенальти, в которой зажглась звезда Джанлуиджи Доннаруммы.
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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов
Ливерпуль. Энфилд, 59 765 зрителей
Гол: Дембеле, 12
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