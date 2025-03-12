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Гол+пас Кейна приносит победу в формальной встрече. Байер – Бавария 0:2. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Камбека не ждали

Гол+пас Кейна приносит победу в формальной встрече. Байер – Бавария 0:2. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме "львы" пытались обострять ситуацию у чужих ворот, но с семи попыток ни разу не попали в створ. После перерыва "фармацевты" действовали еще острее, но гости реализовали свои моменты.

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Леверкузен. БайАрена, 30 210 зрителей

Байер – Бавария 0:2

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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