Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол+пас Кейна приносит победу в формальной встрече. Байер – Бавария 0:2. Обзор матча
Камбека не ждали
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме "львы" пытались обострять ситуацию у чужих ворот, но с семи попыток ни разу не попали в створ. После перерыва "фармацевты" действовали еще острее, но гости реализовали свои моменты.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов
Леверкузен. БайАрена, 30 210 зрителей
Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней
- Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо
- Микель Артета оценил игру Александра Зинченко в полузащите
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн