Гол+пас Кейна приносит победу в формальной встрече. Байер – Бавария 0:2. Обзор матча

В первом тайме "львы" пытались обострять ситуацию у чужих ворот, но с семи попыток ни разу не попали в створ. После перерыва "фармацевты" действовали еще острее, но гости реализовали свои моменты.

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Леверкузен. БайАрена, 30 210 зрителей

Байер – Бавария 0:2

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71