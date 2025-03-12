Змеи ожидаемо проходят дальше. Интер – Фейеноорд 2:1. Обзор матча

"Нерадзурри" открыли счет уже на 8-й минуте. К перерыву гости восстановили паритет, но после перерыва миланская команда снова вышла вперед. Во втором тайме команды нанесли 15 ударов, но только по одному разу попали в створ.

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Милан. Стадио Джузеппе Меацца, 55 536 зрителей

Интер – Фейенорд 2:1

Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (п) – Модер, 42 (п)