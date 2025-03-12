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Змеи ожидаемо проходят дальше. Интер – Фейеноорд 2:1. Обзор матча
После выездной победы 2:0 можно было не прилагать усилия
Getty Images / Global Images Ukraine
"Нерадзурри" открыли счет уже на 8-й минуте. К перерыву гости восстановили паритет, но после перерыва миланская команда снова вышла вперед. Во втором тайме команды нанесли 15 ударов, но только по одному разу попали в створ.
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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов
Милан. Стадио Джузеппе Меацца, 55 536 зрителей
Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (п) – Модер, 42 (п)
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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