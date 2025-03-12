Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Баварии дал комментарий после матча с Байером
Прошли дальше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился мыслями после победы своей команды над "Байером" (2:0) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Он также прокомментировал предстоящую встречу с "Интером".
"Думаю, сегодня ребята снова показали, насколько они голодны к победам и чего хотят достичь. Мы выиграли, и я не хочу слишком хвастаться. Второй тайм был очень интересным. В первом мы демонстрировали свой привычный прессинг и хорошо двигались в атаке. Мы знали, что не будем иметь много моментов, но все же создали некоторые. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, хотя соперник выпустил много атакующих игроков. Но мы выстояли, справились с подачами и все еще оставались угрозой. Получился хороший баланс.
Я действительно с нетерпением жду матча с "Интером", но перед этим у нас еще есть другие игры. Моя задача - всегда готовить команду к следующему матчу, но да, мы с нетерпением ждем встречи с ними", - сказал Компани.
Добавим, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Интером" состоятся 8 и 15 апреля.
Популярное сейчас
- И дело совсем не в Трубине. Барселона - Бенфика 3:1. Видео голов и обзор матча
- Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней
- Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Похоже, все серьезно. Лидер Ливерпуля получил травму в матче с ПСЖ
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО