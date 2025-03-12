Главный тренер Баварии дал комментарий после матча с Байером

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился мыслями после победы своей команды над "Байером" (2:0) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Он также прокомментировал предстоящую встречу с "Интером".

"Думаю, сегодня ребята снова показали, насколько они голодны к победам и чего хотят достичь. Мы выиграли, и я не хочу слишком хвастаться. Второй тайм был очень интересным. В первом мы демонстрировали свой привычный прессинг и хорошо двигались в атаке. Мы знали, что не будем иметь много моментов, но все же создали некоторые. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, хотя соперник выпустил много атакующих игроков. Но мы выстояли, справились с подачами и все еще оставались угрозой. Получился хороший баланс.

Я действительно с нетерпением жду матча с "Интером", но перед этим у нас еще есть другие игры. Моя задача - всегда готовить команду к следующему матчу, но да, мы с нетерпением ждем встречи с ними", - сказал Компани.