  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хаби Алонсо высказался после вылета Байера из Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хаби Алонсо высказался после вылета Байера из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Нельзя допускать ошибок

Хаби Алонсо высказался после вылета Байера из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо пообщался с прессой после вылета своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии".

"В первом тайме мы пытались создать моменты. Мы были близки к голу и имели достаточно стандартов. У нас были шансы открыть счет. Игра была немного суетливой, но ребята хорошо справились. Однако после первого гола "Баварии" стало очень трудно.

Лига чемпионов - это турнир, где нельзя допускать ошибок, а мы сделали слишком много. Нам было нужно что-то особенное, но в этот раз не получилось. Выступление было хорошим. Дело не в недостатке качества, а в недостатке эффективности.

Мы прошли большой путь в развитии команды и клуба. Следующий шаг, пожалуй, самый сложный. Мы должны быть реалистами. Мы хотим конкурировать с лучшими в мире. Мы должны идти своим путем. Но не стоит думать, что после сегодняшнего матча все - катастрофа", - сказал Алонсо.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Германии "Байер" занимает второе место с 53 очками, отставая от первой "Баварии" на 8 пунктов.

Читайте такжеЛЧ. Байер - Бавария 0:2 (общ. 0:5). Мюнхенцы оказались сильнее в немецком противостоянии
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Баварии дал комментарий после матча с Байером
yellow-arrow
Змеи ожидаемо проходят дальше. Интер – Фейеноорд 2:1. Обзор матча
yellow-arrow
Гол+пас Кейна приносит победу в формальной встрече. Байер – Бавария 0:2. Обзор матча
Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Лига чемпионов Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости