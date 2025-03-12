Хаби Алонсо высказался после вылета Байера из Лиги чемпионов

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо пообщался с прессой после вылета своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии".

"В первом тайме мы пытались создать моменты. Мы были близки к голу и имели достаточно стандартов. У нас были шансы открыть счет. Игра была немного суетливой, но ребята хорошо справились. Однако после первого гола "Баварии" стало очень трудно.

Лига чемпионов - это турнир, где нельзя допускать ошибок, а мы сделали слишком много. Нам было нужно что-то особенное, но в этот раз не получилось. Выступление было хорошим. Дело не в недостатке качества, а в недостатке эффективности.

Мы прошли большой путь в развитии команды и клуба. Следующий шаг, пожалуй, самый сложный. Мы должны быть реалистами. Мы хотим конкурировать с лучшими в мире. Мы должны идти своим путем. Но не стоит думать, что после сегодняшнего матча все - катастрофа", - сказал Алонсо.