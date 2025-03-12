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Слот - после вылета от ПСЖ: Это лучший футбольный матч, в котором я когда-либо участвовал
Вынес и положительные моменты
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (0:1, 1:4 пен.).
"Это был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо участвовал. Это было невероятное выступление, особенно если сравнивать с прошлой неделей. Мы создавали моменты, а затем проигрывали со счетом 1:0. После прошлой недели нам не повезло. Было такое чувство, что мы заслуживали большего, чем проигрывать 1:0.
Мы провели идеальную игру, за исключением того, что не забили. Мы были похожи на "ПСЖ" на прошлой неделе, когда они провели идеальную игру. А потом в дополнительное время они, возможно, были немного лучше. Пока что все должны быть разочарованы.
Я знаю этих игроков — они стойкие. В матче было все, чего ожидаешь от игры. С точки зрения Ливерпуля, мы хотя бы заслуживали на ничью в основное время", — сказал Слот.
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