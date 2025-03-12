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Симоне Индзаги высказался о выходе Интера в четвертьфинал Лиги чемпионов
Похвалил игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился мыслями после ответного матча 1/8 финала ЛЧ против "Фейеноорда" (2:1).
"Мы очень сильно хотели пройти дальше, и ребята были просто великолепными. Я продолжаю их хвалить, потому что они этого заслуживают, отдаются полностью. Это не всегда признается извне, но нам достаточно того, что делают наши болельщики во время матчей.
Несмотря на все трудности, эти ребята идут вперед и заслуживают этого, потому что они действительно классные. Мы провели три матча за шесть дней, поэтому завтра заслуженный отдых.
"Бавария"? Это будет сложный поединок. Я встречался с "Баварией" и с "Интером", и с "Лацио" - это крепкая, хорошо организованная команда, но мы будем играть своими силами, как делали это по сей день", - сказал Индзаги.
Добавим, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Интером" состоятся 8 и 15 апреля.
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